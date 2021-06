Broer van Nederlandse bondscoach zwaar onder vuur na nieuwe job

Ronald De Boer, de broer van Nederlands bondscoach Frank De Boer, ligt onder vuur nadat hij ambassadeur werd van het WK in Qatar.

Als Frank de Boer het al moeilijk heeft met zijn job als bondscoach van Nederland, dan heeft zijn broer Ronald het nog een pak moeilijker dezer dagen. Ronald De Boer werkt als analist bij ESPN. Nu nam hij er ook nog de job als officieel ambassadeur van het WK in Qatar bij.

De Boer vindt dat mensen een te eenzijdig beeld hebben van Qatar. Hij verwijst daarmee naar de manier waarop iedereen denkt over de mensenrechten. Bij de bouw van stadions in Qatar zouden nochtans tientallen doden gevallen zijn.

Op sociale media vragen voetbalsupporters dat ESPN de analist per direct zou ontslaan voor deze keuze. Ook Amnesty International liet van zich horen. “Wat doe je voor de werkomstandigheden in Qatar? We zijn benieuwd. Succes met je PR-campagne…", klonk het.