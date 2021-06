Degryse waarschuwt Rode Duivel: "Als hij forceert, dan neemt hij een risico voor z'n carrière"

Het EK komt er met rasse schreden aan. Enkele geblesseerde spelers proberen in allerijl klaar te geraken, maar is dat wel een goed idee?

De Rode Duivels kampen met enkele vraagtekens door blessures. De achillespeesblessure van Axel Witsel is een groot probleem.

Dat hij al meetraint, is op zich een succes te noemen. Ritme opdoen is absoluut nodig na zo’n afwezigheid. “Anders kan hij na zes maanden zonder voetbal niet plots weer gaan meedraaien, alsof er niets gebeurd is”, zegt Marc Degryse aan HLN.

Toch is dat niet zonder gevaar. “Hij heeft dus tijd tot 11 juni om met de groep mee te trainen en dan heeft hij in principe nog twee weken om klaar te geraken voor de knock-outfase. Maar hij neemt een risico voor z’n carrière. Daar heb ik, écht waar, het meeste schrik voor.”

Als er iets gebeurt, dan kan het over en out zijn. “Ik verwacht niet dat ze met hem over de grens gaan, maar er zal maar iets gebeuren. Dan is het misschien over voor de rest van zijn carrière. Leg je dan vijf jaar toekomst als profvoetballer in de weegschaal voor een EK? Is het dat risico waard?”