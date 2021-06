Eden Hazard heeft één favoriet voor het EK: "Ze waren dat al, maar nu nog meer!"

De Rode Duivels beginnen donderdag echt aan hun voorbereiding op het EK met een oefenwedstrijd tegen Griekenland. Op het EK rekent de natie op een fitte Eden Hazard, die (opnieuw) aan het herstellen is van een blessure.

Real Madrid heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn periode bij Real Madrid. Bij VTM schoof hij aan de tafel bij Stef Wauters en Jan Mulder en natuurlijk kwamen ook zijn recente blessures aan bod.

"Ik heb tijdens de eerste 12 jaar van mijn carrière geen blessures gehad. Ik heb ook pijn gehad, maar nooit echt moeten stoppen voor een bepaalde periode. De voorbije drie, vier blessures is het altijd hetzelfde gegaan: tijdens de wedstrijd of training zelf was het gevoel top, maar een dag later kwam pas de pijn", legt Hazard uit.

Dat er veel druk op de nationale ploeg staat, daar houdt Hazard geen rekening mee. "Er komt altijd een volgend toernooi. En als we goed zijn, zal de druk wel afnemen. Het is toch altijd hetzelfde."

"Er is voor mij één grote favoriet en dat is Frankrijk, de wereldkampioen. Zonder Karim Benzema waren ze favoriet, maar met hem erbij zijn ze nog meer favoriet. Voila, we leggen alle druk bij hen", lacht hij. Als ploegmaat van de Franse spits kent Hazard de kwaliteiten van Benzema natuurlijk zeer goed.