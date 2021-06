KAS Eupen neemt afscheid van zijn physical coach

Na een seizoen waarin KAS Eupen zich vrij vlot verzekerde van het behoud, komt er in de staf toch opnieuw een verandering aan. De Duitstalige club gaat verder zonder zijn huidig physical coach Thibaut Meyer. Met hem werd geen nieuw akkoord gevonden.

Thibaut Meyer is actief bij de Panda's sinds december 2019. Meyer zou eerst werken onder de leiding van Claude Makelele en nadien onder die van Beñat San José. Het contract van Meyer loopt af op 30 juni. De man is met Eupen overeengekomen om zijn verbintenis niet te verlengen. Eerder vertrokken ook San José zelf en diens assistent Exposito.

Meyer haalde zijn master in fysieke begeleiding aan de Universiteit van Lille. Ook beschikt hij over het hoogst mogelijke certificaat van de Franse voetbalfederatie. Voor zijn komst naar Eupen was hij dan ook vooral in het Franse voetbal actief bij clubs als Nancy, Herbiers, Paris FC en Bordelais.

Vroeger videoanalist

In een eerdere fase van zijn carrière was de Fransman ook videoanalist bij Lens, maar de jongste jaren focuste hij dus op het conditietrainen. Voor dit aspect moet Eupen dus op zoek naar iemand anders.