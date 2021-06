'STVV hakt knoop door en heeft nieuwe coach met veel JPL-kennis bijna beet'

De knoop is doorgehakt voor STVV. En dus zal er snel een nieuwe coach rondlopen om het volgende seizoen voor te bereiden.

STVV was al eventjes op zoek naar een nieuwe coach. De Limburgers hadden van Wouter Vrancken hun topdoel gemaakt.

Plan B wordt plan A

Die ligt echter nog onder contract bij KV Mechelen en hem wegplukken is duur. Heel duur. En dus is het geweer van schouder veranderd, weet Het Belang van Limburg.

Met Bernd Storck wordt wel ook gekozen voor een man met de nodige ervaring in de Jupiler Pro League. Hij zette al knappe resultaten neer met Moeskroen en Cercle Brugge in het verleden en is momenteel vrij.