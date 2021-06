Beerschot-bestuurder Damen krijgt belangrijke stem binnen Pro League: "Komen belangrijke jaren aan voor Belgisch voetbal"

Walter Damen werd gisteren verkozen tot de raad van bestuur van de Pro League. De ondervoorzitter van Beerschot is zo de eerste van de club die een belangrijke stem krijgt binnen de Pro League.

Damen stond er al een paar keer dichtbij, maar werd nu aangeduid als vervanger voor de zelf opgestapte Ronny Verhelst van KV Kortrijk. “Deze verkiezing komt niet onverhoopt of onverwacht, maar ik ben toch blij met het vertrouwen van de algemene vergadering van de Pro League. Er komen belangrijke jaren aan voor de Pro League en het Belgisch voetbal in het algemeen. Ik kijk daar enorm hard naar uit en ben tevreden dat ik daar een stem in zal hebben", zegt hij in GvA.

"We zijn als club enorm trots op Walter”, aldus Beerschot-bestuurder Luc Neefs op de website van de club. “Als jurist is hij een absolute meerwaarde in het Belgische profvoetbal. Walter streeft naar een ethische voetbalcompetitie, waar de belangen van iedere club op de juiste manier worden verdedigd.”