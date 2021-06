Georgische aanvaller verlaat AA Gent voor een avontuur in Cyprus

AA Gent moet zijn kern versterken om betere resultaten te halen dan afgelopen seizoen. Daarvoor moeten ze zich ook ontdoen van een aantal overbodige spelers.

De eerste aanwinsten voor volgend seizoen zijn al aangetrokken. Zo werd naast middenvelder Julien De Sart en doelman Louis Fortin ook flankspeler Chistophe Operi onder contract gelegd. Jeugdproduct Robbie Van Hauter tekende dan weer een prof-overeenkomst tot medio 2024.



Om plaats te maken in de kern en op de loonlijst moet er ook afscheid genomen worden van een aantal overbodige spelers. Zo werd definitief afscheid genomen van Giorgi Kvilitaia. De Georgische aanvaller werd in 2018 naar Gent gehaald voor een som van 3 miljoen EURO. In het voorbije seizoen werd hij al verhuurd aan Anorthosis Famagusta. Nu vertrekt hij definitief naar Cyprus: zo tekende Kvilitaia bij de lokale topclub APOEL Nicosia.

Giorgi Kvilitaia kwam 46 keer in actie voor AA Gent waarin hij zevenmaal tot scoren kwam zeven assist gaf.