Van Ranst over kritiek op vaccinaties bij Duivels: "In de ideale wereld waren ze enkele maanden geleden al gevaccineerd"

"Een storm in een glas water", zo noemde bondscoach Roberto Martinez het gisteren. Er was kritiek gekomen op het feit dat sommige Rode Duivels zich niet hadden laten inenten. Maar de bondscoach wordt bijgestaan door de wetenschap. Ook Marc Van Ranst beargumenteerde de beslissing.

“Iedereen zal worden gevaccineerd tussen nu en het einde van het toernooi. Sommigen kregen al een prik, anderen besloten enkele weken te wachten omdat ze het virus al hadden en antilichamen hebben ontwikkeld. Of omdat ze al gevaccineerd waren", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Sommigen hadden ook al antilichamen. “We hebben voor een pragmatische oplossing gekozen. In de ideale wereld waren de voetballers al enkele maanden voor het toernooi gevaccineerd. Alleen was de publieke opinie daar toen niet klaar voor. Nu waren we op minder dan twee weken voor de eerste wedstrijd. We hebben alle spelers informatie gegeven om een doordachte keuze te maken.”