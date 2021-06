Moeskroen maakt werk van zijn nieuwe kern door het contract van één van zijn doelmannen te verlengen

Moeskroen speelt volgend seizoen in 1B maar kan al rekenen dat één van zijn spelers de club trouw blijft.

Moeskroen kondigde vandaag aan dat doelman Nick Gillekens zijn contract heeft verlengd bij de Henegouwers tot en met juni 2021. De 25 jarige doelman kwam in 2019 over van OH Leuven waar hij 64 maal tussen de palen stond.

Bij Moeskroen kwam hij vorig seizoen tot één wedstrijd. Deze was in de Croky Cup tegen Union. Moeskroen verloor deze wedstrijd met 2-1 en zo mocht Gillekens zich tweemaal omdraaien. Hij krijgt nu de kans in 1B om mee te bouwen aan de promotie terug naar het hoogste niveau.