OFFICIEEL: Christian Benteke heeft beslissing genomen over zijn toekomst

Christian Benteke zal ook de komende twee seizoenen in de Premier League te zien zijn. De Rode Duivel heeft zijn contract namelijk verlengd bij Crystal Palace, de ploeg waar hij nu al sinds 2016 aan de slag is.

De Engelse club heeft deze ochtend bekendgemaakt dat Benteke zijn contract heeft verlengd. Zo zal hij ook de komende twee seizoenen actief zijn in de Premier League. Benteke was dit seizoen goed voor 10 doelpunten in 30 wedstrijden in de Engelse competitie.