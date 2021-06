Dan toch geen terugkeer voor Antonio Conte naar de Premier League? Italiaan heeft serieuze twijfels bij Tottenham

Antonio Conte werd de voorbije dagen in verband gebracht met Tottenham, maar de Italiaan zou serieuze twijfels hebben bij de job. Hij zou dan ook op het punt staan om de aanbieding af te wijzen.

Antonio Conte was in het verleden al aan de slag in de Premier League. Toen werd hij onder meer Engels kampioen met Chelsea. Nu krijgt hij de kans om opnieuw in de Engelse competitie aan de slag te gaan, maar de Italiaan zou aan het twijfelen zijn om de aanbieding af te wijzen.

Volgens SkySports wil Tottenham van Antonio Conte haar nieuwe manager maken, maar de Italiaan zou serieuze twijfels hebben over het project van de Spurs. De kans lijkt dan ook klein dat Conte naar Tottenham zal trekken.