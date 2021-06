OFFICIEEL: Chelsea verlengt contract van succestrainer

Bij Chelsea zijn ze zeer tevreden over het werk van Thomas Tuchel. De Duitser heeft er nog voor gezorgd dat Chelsea in de top 4 is geëindigd en ze hebben het voorbije weekend ook de Champions League op hun naam kunnen zetten.

Thomas Tuchel kreeg een zware taak toen hij moest overnemen van Frank Lampard, maar de Duitser heeft uitstekend werk verricht. Zo eindigde hij alsnog in de top 4 met de Engelse topclub en won hij de Champions League. Het bestuur van Chelsea wilde hem dan ook langer aan boord houden en sinds deze middag heeft Tuchel zijn contract ook effectief verlengd. Het nieuwe contract van de succestrainer loopt tot en met 2024. Contract extension to June 2024 for Thomas Tuchel. 👇💙 — Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) June 4, 2021