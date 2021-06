PFA Premier League team van het seizoen bekendgemaakt: Eén rode duivel in de ploeg, zes spelers van Manchester City geselecteerd

Deze avond werd het PFA Premier League team van het seizoen bekendgemaakt. In het team is plaats voor Kevin De Bruyne. De Rode Duivel vindt vijf ploegmaats van bij Manchester City terug in de selectie.

Manchester City is goed vertegenwoordigd in het PFA Premier League team van het seizoen. Zo is Kevin De Bruyne er bij, maar ook Ederson, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo en Gundogan zijn in het team van het seizoen terug te vinden. Manchester United en Tottenham hebben twee spelers in het team van het seizoen. Zo zijn Shaw en Bruno Fernandes er bij voor de Mancunians, terwijl Kane en Son in de het team zitten voor de Spurs. Ook Salah van Liverpool werd geselecteerd.