De Boer moet nogmaals uitleg geven na keeperrel: "Bij keepers kan je niet gauw even 20 minuten proeven"

Nederlands bondscoach Frank de Boer liet Valencia-doelman Jasper Cillessen thuis omdat die een covidbesmetting had opgelopen. De goalie begreep er zelf niets van en de Boer gaf zaterdag dus meer uitleg.

"Ik baal net zo van de situatie als Jasper. Het staat buiten kijf dat hij een goede doelman is", zei De Boer op zijn persconferentie. "Zondag had ik het gevoel dat het goed zou aflopen. Natuurlijk hadden we toen ook al onze zorgen. Dinsdag testte hij opnieuw positief."

"Dan moet je keuzes maken. We hebben ook vertrouwen in de doelmannen die we hebben. Bij keepers kun je ook niet even twintig minuten proeven. Die vlieger gaat niet op. Je moet honderd procent inzetbare spelers hebben. We weten niet hoe lang het gaat duren. Nogmaals, hoe vreselijk ik het ook vind voor Jasper, uiteindelijk zijn wij tot een keuze gekomen. Dat hij met lichte symptomen misschien snel terug inzetbaar is? Dat is 'misschien', maar we weten dat we in de selectie drie topfitte keepers hebben. Het is wel een EK."