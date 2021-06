Groep A: Een poule die nare herinneringen oproept voor de Rode Duivels

Eindelijk is het bijna zover. Met een jaar vertraging trappen de beste Europese voetballers komend weekend het EK2020 op gang. In deze reeks stellen we alle deelnemende ploegen aan u voor. Beginnen doen we met groep A: Turkije, Italië, Wales en Zwitserland.

Opvallend genoeg hebben de Rode Duivels geen al te goede (EK-)herinneringen aan deze landen. Op Euro 2000 waren de Turken met 2-0 te sterk voor de Rode Duivels, die hierdoor uitgeschakeld waren. Het was de wedstrijd waarin Filip De Wilde tal van puike reddingen verrichtte, maar toch vooral herinnerd zou worden omwille van zijn flater en rode kaart.

In 2016 opende België hun EK tegen een op papier matig Italië. De Italianen van Antonio Conte troefden Marc Wilmots echter tactisch helemaal af (2-0). Op datzelfde EK bleek de kwartfinale de eindhalte. Ondanks de vroege openingstreffer van Nainggolan draaide de match tegen Wales uit op een sisser van jewelste (3-1). Zwitserland was dan weer onze boeman in de Nations League. Na een vroege 0-2 voorsprong raakten de Duivels er in 2018 compleet het noorden kwijt. Het werd uiteindelijk 5-2, waardoor Zwitserland en niet België zich wist te plaatsen voor de Final Four.

TURKIJE

Bondscoach: Senol Günes (68)

© photonews

FIFA-ranking: 29

Hoe gekwalificeerd? Tweede in de poule na Frankrijk. Turkije behaalde vier op zes tegen de wereldkampioen. Slechts één wedstrijd ging verloren, in en tegen Ijsland.

Beste prestatie op een EK: halve finale (2008)

Sterspeler: Burak Yilmaz (66 interlands, 28 doelpunten). In zijn eerste seizoen bij OSC Lille had hij meteen een erg groot aandeel in het behalen van de Franse landstitel. Het maatje van Jonathan David was goed voor zestien doelpunten en vijf assists in de Ligue 1 en bulkt van het vertrouwen. Was in maart nog de grote man voor Turkije met drie goals tegen Nederland in de met 4-2 gewonnen kwalificatiewedstrijd voor het WK.

Jong talent: Ozan Kabak (11 interlands, 0 doelpunten): 21-jarige centrale verdediger die door Liverpool tijdens de wintermercato werd gehuurd van Schalke 04 om de blessuregolf achterin op te vangen. De jonge Turk liet fraaie dingen zien, maar was niet constant genoeg. Kwam in totaal dertien keer in actie voor het team van Jurgen Klopp.

Belgische link: Enes Unal (22 interlands, 2 doelpunten): Nog altijd maar 24-jarige spits die onder contract ligt bij Getafe. Speelde in 2015 een half seizoen op uitleenbasis voor KRC Genk, waar hij twee keer scoorde in veertien wedstrijden.

© Photonews

Italië

Bondscoach: Roberto Mancini (56)

© photonews

FIFA-ranking: 7

Hoe gekwalificeerd? Italië eindigde met een perfect rapport (30 op 30) als eerste in de kwalificatiepoule. La Squadra incasseerde amper vier doelpunten en telde liefst twaalf punten meer dan dichtste achtervolger Finland, tegenstander van de Rode Duivels.

Beste prestatie op een EK: winnaar (1968)

Sterspeler: Ciro Immobile (45 interlands, 12 doelpunten). Met zijn 45 caps behoort de 31-jarige goalgetter tot de anciens van de Italiaanse kern. Was ook dit seizoen alweer goed voor 25 doelpunten voor Lazio.

Jong talent: Gianluigi Donnaruma (25 interlands). Deze doelman draait al jaren mee, maar is nog steeds maar 22 jaar oud. Speelde al 250 wedstrijden in het eerste elftal van AC Milan, maar lijkt op weg naar een nieuwe uitdaging bij een Europese topclub.

© Photonews

Wales

Bondscoach: Robert Page (46)

FIFA-ranking: 17

Hoe gekwalificeerd? Tweede in de poule na Kroatië. Wales scoorde amper tien keer in acht wedstrijden, maar dat volstond om Slowakije en Hongarije achter zich te houden.

Beste prestatie op een EK: halve finale (2016)

Sterspeler: Gareth Bale (90 interlands, 33 doelpunten). Met een uitleenbeurt aan Tottenham probeerde Gareth Bale zijn carrière op de rails te krijgen. Met vijftien doelpunten is hij daar gedeeltelijk in geslaagd, al finishten de Spurs uiteindelijk op een teleurstellende zevende plaats. Bij Wales wordt Bale (31) hoe dan ook een van dé speerpunten.

© photonews

Jong talent: Ethan Ampadu (22 interlands, 0 doelpunten). Ampadu (20) is eigendom van Chelsea, maar werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Sheffield United. Bij de degradant kwam Ampadu 25 keer in actie. Hoewel hij van opleiding een centrale verdediger is, depanneerde hij er regelmatig als verdedigende middenvelder.

Belgische link: James Lawrence (ex-Anderlecht) moest in extremis afzeggen voor het EK omwille van een spierblessure. Met Albert Stuivenberg zit er een oude bekende in de Welshe trainersstaf, die Ryan Giggs moet missen op het EK. Stuivenberg stond in de periode 2016-2017 50 wedstrijden aan het roer bij KRC Genk.

© photonews

ZWITSERLAND

Bondscoach: Vladimir Petkovic (57)

© photonews

FIFA-ranking: 13

Hoe gekwalificeerd? Groepswinnaar in hun poule, voor Denemarken en Ierland. Het was in Kopenhagen dat de Zwitsers hun enige nederlaag van de campagne leden.

Beste prestatie op een EK: halve finale (2008)

Sterspeler: Xherdan Shaqiri (89 interlands, 23 doelpunten). Bij Liverpool is Shaqiri niet meer dan een stand-in, maar in de Zwitserse nationale ploeg is de geblokte aanvaller nog steeds incontournable. Met zijn snelheid en acties zijn alle Zwitserse ogen op hem gericht om het verschil maken.

© photonews

Jong talent: Ruben Vargas (11 interlands, twee doelpunten). Deze kwieke linksbuiten was afgelopen seizoen een vaste waarde bij Augsburg, waar hij zeven keer tot scoren kwam. In de Zwitserse nationale ploeg wordt hij veelal als invaller gebruikt.

Nice to know: Met vier spelers (Sommer, Embolo, Zakaria, Elvedi) is Borussia Mönchengladbach hofleverancier van de Zwitserse selectie.

Speelschema groep A

11/6 21:00 Turkije-Italië (Rome)

12/06 15:00 Wales-Zwitserland (Bakoe)

16/06 18:00 Turkije-Wales (Bakoe)

16/06 21:00 Italië-Zwitserland (Rome)

20/06 18:00 Italië-Wales (Rome)

20/06 18:00 Zwitserland-Turkije (Bakoe)