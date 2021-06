Abonnementen vliegen de deur uit bij Beerschot: nog nooit zo veel verkocht bij de club op één week tijd

De supporters van Beerschot kijken duidelijk uit naar volgend seizoen. Er zijn op één week tijd namelijk nog nooit zo veel abonnementen verkocht bij de club als nu. Op de sociale media van de club is terug te vinden dat ze aan 3000 abonnees zitten.

WE DID IT! 🤩



Nog nooit verkochten we op één week tijd zoveel abonnementen! 🎫



Dat we ongelofelijke fans hebben, wisten we al.💜

Dat het dan ook nog recordbrekers zijn sinds vandaag, maakt het nog beter. What’s next? 🏆



👉 https://t.co/w4vuko6BXG pic.twitter.com/FX52A8kHam