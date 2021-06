Beerschot begint maandag aan voorbereiding, zónder Will Still

In volle aanloop naar het EK zou je haast vergeten dat er ook in eigen land weldra weer gevoetbald wordt. Beerschot begint vandaag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

UPDATE 11:11 : Zonet maakte Beerschot bekende dat het contract van Will Still in onderling overleg werd stopgezet. Lees er hier alles over.

De Mannekes doen dat met nieuwbakken coach Peter Maes, die in principe geflankeerd wordt door Will Still. Ook nieuwkomer Leon Krekovic, de nieuwe Kroatische aanwinst, zal van de partij zijn. Maes laat alvast geen pottenkijkers toe, de trainingen zullen achter gesloten deuren plaatsvinden.

De Beerschot-spelers werden enkele weken geleden al opgetrommeld om hun medische en fysieke testen af te leggen, waarna ze er nog even tussenuit konden knijpen.

De eerste speeldag in de Jupiler Pro League staat op het programma in het weekend van 23 juli, amper twaalf dagen na de EK-finale.