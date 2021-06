OFFICIEEL: Will Still en Beerschot ontbinden contract in onderling overleg: "Dit is het beste voor beide partijen"

Het verhaal van Will Still bij Beerschot eindigt dan toch. Vandaag hervat Beerschot de trainingen en werd Still als assistent van Maes op het appel verwacht. Maandag maakte de club bekend dat Still en Beerschot 'in onderling overleg' uit elkaar gaan.

Will Still nam na het vertrek van Hernan Losada over als T1 bij Beerschot. De jonge coach greep met Beerschot, dat op zijn tandvlees zat, maar net naast een plekje in POII.

Na de bekendmaking van Peter Maes als nieuwe T1 van de Mannekes was het de vraag of Still het zag zitten om opnieuw in de rol van assistent wilde kruipen op het Kiel. Het antwoord luidt dus 'nee', want in onderling overleg werd het contract stopgezet.

"Uiteraard betreurt het bestuur dat we in onderling overleg hebben moeten beslissen het contract vriendschappelijk te beëindigen. Maar ik denk dat dit uiteindelijk het beste is voor Will en Beerschot", klinkt het onder meer in het statement van Jan Van Winckel.