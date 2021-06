Dinsdag wordt nieuwe kalender Jupiler Pro League bekendgemaakt, clubs uit 1B moeten nog enkele weken wachten

De Jupiler Pro League is nog maar enkele weken gedaan, maar lang zullen we niet moeten wachten op het nieuwe seizoen. Morgen weten de supporters al hoe hun clubs aan het seizoen zullen moeten beginnen, want dan wordt de nieuwe kalender bekendgemaakt.

Eerst wacht uiteraard nog het Europees Kampioenschap, maar daarna staan opnieuw de Europese competities voor de deur. Zo zal de Jupiler Pro League eind juli al opnieuw van start gaan. Weinig vakantie dus voor de spelers die ook op het EK actief zullen zijn. De Pro League zal dinsdag om 18u30 alvast de nieuwe kalender voor het nieuwe seizoen bekendmaken. De clubs uit 1B moeten nog even wachten op hun nieuwe kalender, want deze kalender zal pas op 1 juli bekendgemaakt worden. šŸšØ June 8th šŸšØ



šŸ“† Calendar reveal #JupilerProLeague season 21-22!



šŸ“ŗ At 18h30 via website Pro League & Eleven Pro League1 pic.twitter.com/ZDbPfL82a1 — Pro League āš½ļøšŸ‡§šŸ‡Ŗ (@ProLeagueBE) June 3, 2021