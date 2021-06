Spectaculaire ruildeal met Cristiano Ronaldo in de maak? 'Juventus en Manchester United zitten in afrondende fase'

Cristiano Ronaldo zit op de wip bij Juventus FC. Momenteel is er één club die concreet is voor de Portugees. Meer zelfs: de deal is bijna rond.

De terugkeer van Massimiliano Allegri betekent meteen het vertrek van Cristiano Ronaldo bij Juventus FC. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Manchester United is meteen op de kar gesprongen en wil CR7 terug naar Old Trafford halen. Bovendien zijn the Red Devils kapitaalkrachtig genoeg om de loonkosten te dragen. Ruildeal? Ondertussen zitten de Engelsen ook al samen met Juventus FC. Meer zelfs: volgens de Italiaanse media wordt er gesproken van een ruildeal met CR7 en Paul Pogba. Wordt ongetwijfeld vervolgd.