Nu onhaalbaar voor Anderlecht? Enkel als Nmecha zelf echt wil blijven, maken ze nog kans

Van het slechtst mogelijk scenario gesproken... Voor Anderlecht dan toch. Lukas Nmecha heeft de interesse van heel wat ploegen opgewekt met zijn prestaties op het EK U21. Zondag scoorde hij nog het enige doelpunt in de finale.

Een echte spitsengoal: de keeper omspelen en vanuit een scherpe hoek de bal tegen de netten leggen. De Duitser eindigt daarmee als topschutter van het toernooi. Na zijn sterk seizoen bij Anderlecht heeft hij dus nog meer adelbrieven om voor te leggen en Manchester City kan nog meer geld vragen.

Op dit moment is hij buiten het bereik van de financiële mogelijkheden van Anderlecht. Enkel als Nmecha straks zegt dat hij absoluut enkel naar Anderlecht wil, maken ze nog een kans. Maar hoe ze dat dan gaan regelen met City is een vraagteken. Zijn marktwaarde is de laatste weken met nog serieus aantal miljoenen gestegen.