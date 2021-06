Memphis Depay is in Nederland de hoop van de natie en de stats in oefencampagne bewijzen dat

Nederland trekt atypisch met niet al te grote verwachtingen naar het EK. Het heeft wel Mempis Depay en op diens schouders rust de hoop van een hele natie. Als Oranje in de buurt van de Europese titel komt, zal het vooral dankzij hem zijn.

Met twee oefenwedstrijden tegen Schotland en Georgië legde Nederland de laatste hand aan zijn EK-voorbereiding. Vooral tegen de Schotten had Nederland het niet onder de markt, maar Depay zorgde er twee keer voor dat een achterstand werd opgehaald.

Mooi gemiddelde

Ook tegen Georgië oogde Depay erg bedrijvig. Met een strafschopdoelpunt zette hij zijn land ook nog eens op weg naar de overwinning. Drie doelpunten in twee wedstrijden: dat is alvast een heel mooi gemiddelde. Houdt hij dat straks aan op het toernooi, dan kan het voor hem persoonlijk zeker een top-EK worden.

Opletten natuurlijk om conclusies te verbinden aan deze vriendschappelijke wedstrijden. Vaak die ook nog gepaard met vele wissels, omdat de coaches nog één en ander willen uitproberen. Daarom is de opvallendste stat van Depay misschien wel zijn aantal speelminuten. In deze twee oefeninterlands stond Depay 180 minuten tussen de lijnen. Het geeft aan hoe hard Oranje hem nodig heeft.

Weinig rust

De verwachting is dat de man die dit seizoen nog bij Lyon voetbalde straks op het EK ook weinig rust zal krijgen. Overigens is die tot veel meer in staat dan enkel het maken van doelpunten. Depay gaf in de loop van de voorbije twee wedstrijden ook een assist. Dat betekent dat hij een voet had in vier van de zes Nederlandse doelpunten.