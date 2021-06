Welke clubs wees Clement eigenlijk af? 'Club Brugge-coach kon naar Engelse én Duitse traditieclubs'

Philippe Clement heeft een contract voor onbepaalde duur getekend bij Club Brugge. Nochtans had de coach van blauw-zwart de kans om andere oorder op te zoeken. Wie was er eigenlijk geïnteresseerd?

Het Laatste Nieuws weet dat Philippe Clement zich liet informeren over de buitenlandse interesse, maar uiteindelijk koos de coach resoluut voor een verlengd verblijf bij Club Brugge. Hij kan er voor de derde opeenvolgende titel strijden. En voor hem persoonlijk - ook bij KRC Genk pakte Clement de gouden plak - een vierde opeenvolgende feestje.

Uit Duitsland was Schalke 04 concreet. Die Köningsblauen zijn dan wel een absolute traditieclub, maar degradeerden dit seizoen uit de Bundesliga. Eenzelfde verhaal over het Kanaal. Sheffield United zag in Clement de nieuwe manager. Maar ook daar zou het avontuur niet in de Premier League, maar in de Championship starten.

Oliedollars?

Met andere woorden: de keuze voor Club Brugge - spelen voor de prijzen én proberen verrassen in de Champions League - was snel gemaakt. Naar de voorstellen uit China en uit de woestijn keek Clement zelf niet eens.