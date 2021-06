'Club Brugge was afgelopen zomer rond met 64-voudig Rode Duivel, maar deal werd in laatste instantie afgeblazen'

Nacer Chadli was afgelopen zomer bijna een speler van Club Brugge. De deal was rond, maar uiteindelijk werd de transfer om een heel duidelijke reden afgeblazen.

Nacer Chadli bewees op huurbasis bij RSC Anderlecht dat hij op Belgisch niveau nog steeds één van de sterkhouders is. Paars-wit had niet de financiële middelen om hem los te weken bij AS Monaco, maar met Club Brugge vonden de Monegasken wel een akkoord.

Meer zelfs: ook tussen Chadli en Club Brugge was de deal al snel beklonken. Het Laatste Nieuws weet echter dat de transfer in laatste instantie werd afgeblazen. De sportieve cel van blauw-zwart vond Chadli té blessuregevoelig en uiteindelijk te oud.