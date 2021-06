Het zal toch niet... Benzema moet geblesseerd naar de kant in Franse uitwuifwedstrijd

Frankrijk zit met de handen in het haar. Uitgerekend Karim Benzema heeft zich bij de uitwuifwedstrijd geblesseerd. Het is momenteel onduidelijk of de aanvaller het EK zal halen.

Karim Benzema blesseerde zich bij een botsing aan het rechterbeen. De aanvaller van Real Madrid ging zitten en tastte aan het bovenbeen en de knie. De komende dagen zullen moeten uitwijzen hoe ernstig de blessure is en of het EK van Benzema in gevaar is. De Fransman was na enkele gemiste toernooien eindelijk terug bij de groep. šŸ¤• | Een zware domper voor @equipedefrance: Karim Benzema moet het veld verlaten met een blessure. šŸ¤ž #FRABUL pic.twitter.com/Mb8wUFD18U — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 8, 2021