Louwagie geeft toe: AA Gent zal flink verdienen aan beloften-EK, maar speler verliezen

Het EK voor beloften eindigde in een triomf voor Duitsland in de finale tegen Portugal. Naast Nmecha van Anderlecht liep daarbij nog een andere speler zichzelf in de kijker te voetballen.

Zo heeft ook Niklas Dorsch heel veel indruk gemaakt bij de Duitse nationale ploeg. En dat is hem op heel wat interesse komen te staan. Onder meer Lille toonde al interesse, maar er zijn nog vele kapers op de kust - ook vanuit Duitsland zelf uiteraard. Veelvoud Vorig jaar haalden de Buffalo's hem voor 3,5 miljoen euro naar de Ghelamco Arena, nu lijkt hij voor een veelvoud te gaan vertrekken - ook al ligt hij nog tot 2024 onder contract. Of net daarom. "De marktwaarde van Niklas gaat omhoog na dit EK", beseft Michel Louwagie tegenover Het Laatste Nieuws. "Hij heeft ons te kennen gegeven dat hij een stap hogerop wil."