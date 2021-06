OFFICIEEL Bob Peeters trekt naar het buitenland voor nieuwe uitdaging

Bob Peeters wordt de nieuwe trainer van de Nederlandse ploeg Top Oss uit de Keuken Kampioen Divisie, de tweede klasse.

Het Nederlandse voetbal is geen onbekende voor Bob Peeters. Hij speelde als spits ook diverse jaren in de subtop van Nederland bij Roda JC en Vitesse. Als trainer is hij al geruime tijd actief en heeft hij o.a. gewerkt bij AA Gent en Charlton Athletic. De laatste 3,5 seizoenen stond hij onder contract bij KVC Westerlo. Bij Oss tekende hij voor één seizoen.

“We hebben bewust heel veel kandidaten gesproken", zegt technisch directeur Peter Bijvelds. "Daar zaten behoorlijk wat goede kandidaten bij, maar Bob maakte bij ons absoluut de beste indruk. Naast het feit dat hij uiteraard behoorlijk relevante ervaring heeft, sprak ons zijn mens- en voetbalidee enorm aan. Zijn positieve insteek en lef kwamen ook nadrukkelijk tot uiting. Het feit dat hij zeer bewust voor ons kiest is daar een voorbeeld van. Alles moet zich in de praktijk bewijzen, maar we hebben er ontzettend veel vertrouwen in dat we onze ambities met Bob verder vorm kunnen geven.”

“Ik was heel blij toen Peter mij vorige week benaderde om in gesprek te gaan met TOP Oss" reageert Bob Peeters op zijn aanstelling. "Het is een club waar ik altijd al een bepaalde band mee heb gehad. Mijn interesse voor het Nederlandse voetbal is altijd onverminderd groot geweest. Ik heb gehoord dat Ossenaren mensen zijn die vol passie naar een wedstrijd gaan en dat sprak mij heel erg aan. In de gesprekken met Peter en Marcel lagen de visie, passie en het plezier om er samen iets van te maken zó dicht bij elkaar, dat het gelijk klikte.”