Drama voor Oranje op het EK? Promes krijgt mogelijk deze week nog strafvordering gepresenteerd

Quincy Promes zit in de Nederlandse EK-selectie, maar hem hangt ook nog steeds een proces voor een messteek aan zijn neef boven het hoofd.

De neef van Quincy Promes zegt dat hij vorig jaar met een mes in de knie werd geraakt door de voetballer. Om de carrière van Promes niet in gevaar te brengen gingen ze alles eerst in der minne regelen, maar Quincy liet niets meer van zich horen.

De knie is redelijk zwaar beschadigd. "Misschien dat het in de toekomst ooit nog goed komt, maar niemand kan me daar zekerheid over bieden", zegt de neef aan De Telegraaf.

De man wil dat de zaak in een stroomversnelling komt. Er zijn volgens hem genoeg elementen om er een proces over te voeren. De advocaat van de neef dreigt een speciale procedure in te roepen, waardoor mogelijk nog deze week een strafvordering komt. Volgens de raadsman was de zaak in andere gevallen al lang voorgekomen.

Niet ideaal voor Promes die op het EK zit, maar ook voor Oranje geen sinecure. Bondscoach De Boer is zijn speler voorlopig blijven steunen, anders was hij ook niet in de selectie opgenomen.