'Het blijft aanslepen, maar Malinwa heeft zijn gedroomde transfer dan toch zo goed als beet'

Het sleept ondertussen al een paar weken aan, maar de deal is en blijft in kannen en kruiken en dus is het wachten op de voorstelling.

KV Mechelen is al een tijdje rond met zowel Olympiakos als Hugo Cuypers voor een transfer van die laatste naar Malinwa. © photonews Hij zou er een contract tekenen tot 2025, met optie op nog een jaartje extra. Volgens Het Laatste Nieuws is het nu enkel nog wachten op wat administratief werk vanuit Griekenland. Daarop is het ondertussen al eventjes wachten. Toch is het duidelijk dat de deal in orde is. De ex-spits van Seraing en Standard komt dus wel degelijk terug naar België.