Marktwaarde van Noa Lang blijft maar stijgen: dit is de top drie in 1A

De waarde van Noa Lang is in minder dan een jaar tijd maar liefst verzesvoudigd tot 22 miljoen euro.

Noa Lang is de duurste speler in de Jupiler Pro League. Volgens Transfermarkt is de aanvaller van Club Brugge nu 22 miljoen euro waard, de hoogste marktwaarde voor een speler in de reeks. Sinds zijn komst naar België heeft de Nederlandse international zijn waarde zien verzesvoudigen.

De 22-jarige Nederlander kwam in juli vorig jaar van Ajax Amsterdam naar Brugge voor een bedrag van 6 miljoen euro. Destijds werd zijn waarde geschat op slechts 3,5 miljoen euro.

Achter hem staat Paul Onuachu. De Genkse aanvaller, die dit seizoen 35 doelpunten maakte in 41 wedstrijden, is naar verluidt 20 miljoen euro waard. Charles De Ketelaere vervolledigt de top drie, met een geschatte marktwaarde van 16 miljoen euro.