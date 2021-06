Dries Mertens laat zich uit over zijn toekomst bij Napoli en gesprek met Koning Filip

Dries Mertens was een van de Rode Duivels die op donderdag de pers kwam toespreken in Tubeke. Hij had het ook onder meer over zijn toekomst.

Bij Napoli zijn er geruchten over besparingen, waardoor enkele bepalende spelers - waaronder Mertens - mogelijk zouden moeten verkassen. Geen vertrek "Het probleem is dat we bij Napoli niet mogen praten. Maar ik denk niet dat ik wegga", liet Mertens zich uit over de zaak. De Rode Duivel kwam ook nog even terug op zijn gesprek met Koning Filip: "Hij zei dat ik het goed gedaan had door beter te doen dan Diego Maradona." © RBFA