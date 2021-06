Groep F: de groep des Doods, met ook ex-spelers van Cercle Brugge en KV Mechelen en een woelwater in Hongarije

Eindelijk is het bijna zover. Met een jaar vertraging trappen de beste Europese voetballers komend weekend het EK2020 op gang. In deze reeks stellen we alle deelnemende ploegen aan u voor. Eindigen doen we met groep F: Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije

Groep F mag echt wel te boek staan als de groep des doods. Met Frankrijk (WK-winnaar 2018) en Portugal (EK-winnaar 2016) zitten er twee favorieten in de poule, daarnaast mag ook Duitsland nooit worden uitgevlakt. De Fransen speelden al 74 keer tegen België, vooral de laatste confrontatie (op het WK 2018 in de halve finale) staat natuurlijk nog in menig Duivels geheugen gegrift. Tegen de (West-)Duitsers speelden we al 25 keer, vooral de verloren EK-finale van 1980 en de achtste finales op het WK 1994 staan nog op ons netvlies. Tegen Portugal haalden we het onder meer op weg naar dat EK 1980, gemiddeld genomen deden we het vaak goed tegen de Iberiërs. Hongarije werd dan weer ingemaakt op het EK 2016 (4-0 in de achtste finales). Frankrijk Bondscoach: Didier Deschamps (52) © photonews FIFA-ranking: 2 Hoe gekwalificeerd? 25 op 30 in een poule met onder meer Turkije en IJsland: de Fransen werden groepswinnaar, maar hadden het wel lastig tegen Turkije. Op het EK zal het nog net iets meer mogen/moeten zijn. Beste prestatie op een EK: winnaar (1984, 2000) Sterspeler: Kylian Mbappé (43 interlands, 17 doelpunten). Veel woorden moeten er eigenlijk niet aan vuil worden gemaakt. De superster van PSG blijft een van de snelste van het volledige gilde en is er dus eentje om naar uit te kijken. Jong talent: Het is misschien ook meteen veelzeggend, maar Mbappé is bovendien ook nog eens de jongste van de Fransen. © photonews Belgische link: Steve Mandanda zal vermoeilijk ook op het EK onder de lat de concurrentiestrijd met Hugo Lloris verliezen, maar de goalie is natuurlijk wel nog steeds de broer van ex-Charleroigoalie Parfait. Portugal Bondscoach: Fernando Santos (56) © photonews FIFA-ranking: 5 Hoe gekwalificeerd? Portugal werd misschien eerder verrassend geen groepswinnaar in de kwalificatiecampagne, maar met 17 op 24 en een tweede plek na Oekraïne had het wel voldoende punten verzameld om naar het EK te mogen. Beste prestatie op een EK: winnaar (2016) Sterspeler: Cristiano Ronaldo (174 interlands, 103 doelpunten). In 2016 sleepte hij de Portugezen helemaal op zijn eentje naar de tweede ronde en dat leverde eindwinst op, ook op clubniveau staat hij er ondertussen al meer dan een decennium. Jong talent: Joao Felix (16 interlands, 3 doelpunten). De winger kan zeker zijn duivels ontbinden, nadat hij met Atlético Madrid kampioen werd. Op 21-jarige leeftijd nu al 80 miljoen euro waard. Hou ook de jonge linksachter Nuno Mendes (hij wordt 19 op het EK) in de gaten. Belgische link: Met William Carvalho (Cercle Brugge) en Sergio Oliveira (KV Mechelen) zijn er twee middenvelders die nog een jaartje in de Belgische competitie hebben gespeeld, al is dat wel al een tijdje geleden. Duitsland Bondscoach: Joachim Löw (61) © photonews FIFA-ranking: 12 Hoe gekwalificeerd? Duitsland hield in zijn EK-kwalificatiegroep Nederland af en wist zich met 21 op 24 als groepswinnaar te plaatsen voor het EK. De Duitsers staan wel amper 12e op de FIFA-ranking en er is toch heel veel onduidelijkheid en vrees. Bondscoach Löw stopt er ook sowieso mee na het EK. Beste prestatie op een EK: winnaar (1972, 1980, 1996) Sterspeler: Manuel Neuer (98 interlands, 43 clean sheets). Ook op zijn 35e is de doelman van Bayern München nog steeds een van de belangrijkste spelers voor zijn team en voor zijn land. Dat wil hij ook tegen Mbappé, Ronaldo en co ongetwijfeld nog eens laten zien. Jong talent: Jamal Musiala (2 interlands, 0 doelpunten). Hij staat te boek als een van de grote talenten van de Duitsers en Bayern München en is amper 18 jaar. De concurrentie op het middenveld is wel enorm (Kroos! Havertz! Sané! ...) © photonews Belgische link: Weet u welke doelman ooit nog bij Bayern München heeft gespeeld? De voorbije weken dook hij in ieder geval overal op. Hongarije Bondscoach: Marco Rossi (56) © photonews FIFA-ranking: 37 Hoe gekwalificeerd? Hongarije werd pas vierde in zijn EK-kwalificatiegroep, na Wales, Kroatië en Slowakije - ook allen aanwezig op het EK. In de play-offs van de Nations League klopten de Magyaren Bulgarije en IJsland Beste prestatie op een EK: derde plaats (1964) Sterspeler: echte sperspelers hebben de Hongaren niet in de rangen. Voor de commentatoren wordt het wel niet makkelijk, met onder meer 2x Varga, 2x Sallai én Szalai en dergelijke meer. Jong talent: Dominik Szoboszlai (12 interlands, 3 doelpunten). De 20-jarige creatieve middenvelder is de man met de hoogste marktwaarde, de speler van Leipzig zou die marktwaarde op het EK nog wel eens kunnen doen toenemen. Belgische link: Geen Hongaren die ooit al in België speelden. Er zijn wel drie Belgen die in Hongarije spelen: Mezghrani, Bourard en (vooral) El Ghanassy. Speelschema groep F 15/6 18:00 Hongarije - Portugal (Boedapest) 15/06 21:00 Frankrijk - Duitsland (München) 19/06 15:00 Hongarije - Frankrijk (Boedapest) 19/06 18:00 Duitsland - Portugal (München) 23/06 21:00 Portugal - Frankrijk (Boedapest) 23/06 21:00 Duitsland - Hongarije (München)