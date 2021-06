'Veel interesse uit Nederland, maar... ook deze Belgische topclub doet een héél verrassende poging om Huntelaar binnen te halen'

RSC Anderlecht denkt eraan om een wel héél opvallende transfer te doen. Klaas-Jan Huntelaar zou in de nadagen van zijn carrière de aanval van paars-wit komen versterken.

Klaas-Jan Huntelaar was de voorbije maanden actief bij Schalke 04, maar zijn contract is er afgelopen. Ondanks een aanbod heeft de Nederlander beslist om niet mee te degraderen met die Köningsblauen.

Volgens de Nederlandse media informeerden FC Twente en sc Heerenveen al naar de plannen van Huntelaar, maar ook RSC Anderlecht ziet de komst van de voormalige aanvaller van onder meer AFC Ajax en Real Madrid zitten.

Ervaringsdeskundige voor de jeugd

Voor alle duidelijkheid: Huntelaar zal in Brussel niet de aanvalsleider worden. Vincent Kompany ziet in de 37-jarige aanvaller een ideale leider in de jonge kleedkamer. Bovendien staan de kwaliteiten van Huntelaar nog steeds buiten kijf.