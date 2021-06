Kortrijks stadsbestuur wacht op centen van eigenaar: "Tan moet tegen eind deze maand kleur bekennen en het geld storten"

KV Kortrijk heeft plannen om een nieuw oefencomplex te bouwen. Nadat de plannen voor een nieuw stadion in de koelkast zijn gestoken moet Vincent Tan deze keer wél kleur bekennen.

KV Kortrijk en Vincent Tan hebben al enkele jaren plannen om een nieuw stadion uit de grond te stampen. Enig probleem: het bleef bij woorden. De Maleisische eigenaar komt voorlopig niet met de nodige fondsen over de brug

Wel concreet: het nieuwe oefencomplex van de Kerels. Het is de bedoeling dat Kortrijk in 2023 zal trainen in een gloednieuw centrum. Het kostenplaatje wordt geraamd op ruim vier miljoen euro, gefinancierd door het Kortrijkse stadsbestuur en Tan.

In het andere geval zitten we met een probleem

En ook daar wringt opnieuw het schoentje. “Tan moet tegen eind deze maand kleur bekennen en het geld storten”, aldus schepen van Sport Arne Vandendriessche in Het Nieuwsblad. “Ik heb er alleszins goede hoop op. En in het andere geval zitten we met een probleem.”