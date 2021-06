Ex-speler Mechelen en Oostende zit al vier maand zonder club, maar heeft al veel erger meegemaakt: "In vluchtelingencentrum op een paar vierkante meter"

Veel voetballers passeerden in de Jupiler Pro League om het dan proberen waar te maken in grote(re) competities. Maar wat komt er dan van hen terecht? Dat is soms een interessante gegeven.

Zo is er Aleksander Bjelica, die in België uitkwam voor Mechelen (2016-2017) en Oostende (2017-2018), alvorens naar Polen te trekken.

Hij kwam uit de jeugd van Quick Boys en Ajax, speelde ook bij Utrecht, Sparta, ADO Den Haag, PEC Zwolle, Helmond Sport en ND Gorica.

© photonews

Daar is hij sinds februari geen speler meer, waardoor de Servische Nederlander ondertussen al vier maanden zonder club zit.

De kans is groot dat Bjelica ook dat nog kan relativeren: "We moeten blij zijn dat we op een trainingsveld mogen staan. 3 miljard mensen kunnen daar enkel van dromen", klonk het ooit in een interview aan onze redactie.

Burgeroorlog

"We moeten niet te veel zagen en klagen, maar het maximale uit elke dag halen. Dat is mijn manier van leven, ik haal mijn geluk uit voetballen en voetbal spelen. Daarom dat ik ook graag train."

“Ik zat in Nederland – nadat we de burgeroorlog in Joegoslavië wisten te ontvluchten - in een vluchtelingencentrum met de hele familie op een vierkante meter. Daar ga je misschien wel anders door denken.”