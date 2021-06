OFFICIEEL: Igor Plastun verlaat de Buffalo's na drie seizoenen en keert terug naar ex-club

De passage van Igor Plastun bij de Buffalo's zit erop. Plastun was speler van AA Gent sinds 2018. Hij kwam toen over van het Bulgaarse Ludogorets. Drie jaar later maakt de verdediger de omgekeerde beweging: Ludogorets ontvangt hem opnieuw met open armen.

Ludogorets was destijds al het eerste buitenlandse avontuur in de profcarrière van Plastun. Voordien voetbalde hij in Oekraïne bij Obolon Kiev, dat hem ook opleidde, en Karpaty. In 2016 volgde de verhuis naar Ludogorets en twee jaar later ging het van Ludogorets naar Gent.

Plastun zou in totaal 87 wedstrijden voor AA Gent tussen de lijnen staan, met zijn beste seizoen in de campagnne 2019-2020. In het seizoensbegin van 2020-2021 ging hij wel enkele keren flink in de fout. In 2021 waren de speelminuten dan ook schaars.

Het was dus zoeken naar een oplossing voor de speler. Zowel een avontuur in de woestijn als een terugkeer naar zijn ex-club waren opties. Het werd dus dat tweede. AA Gent zou evenveel ontvangen voor Plastun dan het destijds betaalde.