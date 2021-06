Rode Duivels spelen eerste grote toernooi zonder Kompany: "We gaan dat voelen"

De Rode Duivels spelen zaterdagavond voor het eerst op een groot toernooi zonder Vincent Kompany in de ploeg.

Volgens Steven Defour zullen we het feit dat Vincent Kompany er niet meer bij is wel degelijk voelen. “Vincent was iemand die er altijd stond. Eigenlijk was hij jaren geleden al speler-trainer. Jan, Thibaut en Eden zullen hun ding ook wel zeggen, maar dat zijn meer leiders geworden door hun spel en hun leeftijd. Kompany was een geboren leider. Als iemand het in zich heeft om die rol over te nemen, kijk ik naar Romelu”, zegt Defour aan GVA.

Romelu Lukaku heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot een echte leider. “In 2014, toen ik erbij was, voelde hij nog iets te weinig vertrouwen. Maar hij is gewoon blijven werken en hij heeft zijn spel geperfectioneerd. Als je hem bezig zag op training is dat eigenlijk geen verrassing. Mentaal is hij zo sterk.”

Als er een iemand met een mission is, dan is het wel Lukaku. “Romelu is heel veeleisend voor de ploeg, maar ook voor zichzelf. Die kan roepen: Steven, fuck it, wat was dat voor een pass? Maar je kan zoiets ook perfect tegen hem zeggen, hij aanvaardt dat. Geloof mij, hij zal de kleedkamer wel op scherp zetten. Romelu heeft een doel voor ogen en hij is echt iemand die de ploeg kan meetrekken om dat doel te bereiken.”