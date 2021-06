Tsjechische ex-speler van Genk die mee de titel vierde spreekt zich uit over kansen van zijn land: "Een cruciale match"

Bij Skysports blikt Pudil vooruit naar Tsjechië - Schotlannd. "Het is een cruciale match. Zowel voor het Tsjechisch als voor het Schots team is het belangrijk om deze te winnen. Als je deze match wint, geraak je wellicht door de groepsfase. Tsjechië weet dat het de laatste tien jaar niet meer van Schotland gewonnen heeft. De vorige drie onderlinge duels gingen verloren."

Pudil duimt uiteraard dat zijn land zo ver mogelijk kann geraken. "Hopelijk gaan de Tsjechen het goed doen." Veel internationals die met hem op het veld stonden, zijn er niet meer. "Er zijn niet veel spelers meer uit mijn periode als international., het is een volledig andere ploeg."

Former Czech Republic international Daniel Pudil discusses #CZE's #Euro2020 opener against Scotland and feels it is a crucial match for his nation šŸ‡ØšŸ‡æ pic.twitter.com/lCxtep2Hrn