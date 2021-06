🎥 Van der Sar eindigt in ambulance na val met de fiets

Edwin van der Sar was zaterdagochtend met wat vrienden een fietstochtje aan het maken toen hij ten val kwam.

De ex-doelman van Ajax en Manchester United is ondertussen al enkele jaren op pensioen en is momenteel Algemeen Directeur in Amsterdam, maar hij blijft sportief blijkt.

Al ging het zaterdag wel even mis toen Van der Sar een tuimelperte maakte met zijn fiets. De Nederlander deelde zelf een video op zijn social media waarin hij een geschaafde arm laat zien. De verwondingen lijken nog mee te vallen maar Van der Sar moest toch even mee met de ambulance voor een check-up van zijn verwondingen.

"Later vandaag vandaag zal het wel in orde komen, voor de rest is alles goed", klinkt het in het bijschrift.