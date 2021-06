Foutje van de firma? Barcelona zet t-shirt van Memphis Depay te koop, maar heeft hem nog niet (officieel) gekocht

Het lijkt nu echt wel in kannen en kruiken dat Memphis Depay volgend seizoen naar FC Barcelona zal trekken.

Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij landgenoot Memphis Depay er graag bij zou hebben. Alhoewel er nog geen officieel akkoord is, doet de club zelf niet echt haar best om de transfer verborgen te houden.

Via de webshop van de club konden de attente fans namelijk even opmerken dat er een t-shirt te koop was met de naam van Depay erop. De club zette de koppeling naar de bewuste pagina enkele minuten later alweer offline.

Voor de fans is het alleszins duidelijk dat Depay volgend seizoen in een Barça-shirt te bewonderen zal zijn. In het verleden hebben ze ook al eens zoiets gedaan met de bedoeling om de supporters helemaal warm te maken voor de transfer.