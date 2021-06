Kompany overweegt ander systeem en dus kan Thelin weer aansluiten bij Anderlecht

Zien we de Zweedse spits Isaac Kiese Thelin straks weer in de aanval lopen bij Anderlecht? Het zou zomaar kunnen. Dat heeft hij zelf aangegeven in een interview.

In een gesprek met Fotbollskanalen gaf Thelin aan dat Kompany in de voorbereiding een systeem met twee spitsen wil uitproberen en dat hij daarin zijn kans zou krijgen. Thelin heeft nog één jaar contract bij Anderlecht, maar werd de voorbije jaren steevast uitgeleend. Kompany zou inderdaad voor meer dreiging willen zorgen in de box, maar heeft momenteel enkel Dauda voor handen als aanvaller. Veel zal afhangen van wat ze er kunnen bijhalen en of Lukas Nmecha wil blijven. De kans is immers groot dat Anderlecht twee nieuwe spitsen moet zoeken. En dat met een beperkt budget.