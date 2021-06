OFFICIEEL: Franse sterspeler van Marseille gaat in de Mexicaanse competitie aan de slag

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu heeft de Mexicaanse club Tigres het ook officieel bekendgemaakt. De Mexicanen plukken namelijk Florian Thauvin weg bij het Franse Marseille.

Florian Thauvin was al jaren één van de sterkhouders bij Marseille, maar nu heeft de Franse vleugelspeler voor een avontuur in Mexico gekozen. Thauvin gaat namelijk bij Tigres aan de slag.

Thauvin zal bij de Mexicaanse club een ex-ploegmaat tegenkomen, want ook André-Pierre Gignac speelt voor Tigres. De Franse aanvaller was er dit seizoen goed voor 19 doelpunten in 38 wedstrijden in alle competities samen.