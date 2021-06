Jude Bellingham in de geschiedenisboeken

Jude Bellingham heeft namelijk voor een beetje geschiedenis gezorgd, simpelweg door gewoon te gaan spelen.

Hij werd de jongste speler ooit op een Europees kampioenschap, met zijn 17 jaar en 349 dagen heeft hij het record scherper gezet.

De speler van Borussia Dortmund was ook meteen de jongste speler voor de Engelse nationale ploeg op een groot toernooi.

17 – Agé de 17 ans et 349 jours, Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de l’EURO et également le plus jeune joueur de l’Angleterre à disputer un tournoi majeur (Coupe du Monde + Euro). Précoce. #ENG #CRO #EURO2020 pic.twitter.com/V4ocViWV6d