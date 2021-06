Buitenlandse pers ligt ook aan voeten Lukaku: Er bestaat geen twijfel meer dat bij discussies over de beste spitsen ter wereld"

Draag hem op handen, want het gaat lang duren vooraleer er nog zo'n spits passeert in België. Romelu Lukaku nam de Rode Duivels gisteren op zijn schouders. Dat zag ook de verzamelde buitenlandse pers.

The Mirror: "Lukaku inspireerde dit België naar een dominante en onheilspellende zege. De toren vooraan overklaste een zwak Rusland. De ex-spits van United was op een missie om Eriksen te eren. Zijn doelpunt kwam er al snel en hij toonde weer al zijn sublieme kwaliteiten als afwerker. Lukaku heeft zich ontwikkeld tot de intelligente spits die Roberto Martinez wil."

The Guardian: “Romelu Lukaku zorgde voor een poëtisch moment. Hij wist perfect wat te doen na zijn doelpunt. ‘Ik hou van je, Christian’, riep hij in de camera. Hij heeft nu 22 keer gescoord in zijn laatste 19 interlands en 40 keer voor club en land dit seizoen. Er bestaat geen twijfel meer dat bij discussies over de beste spitsen ter wereld, de naam van Romelu Lukaku genoemd moet worden. Het is handig voor de Belgen dat hij in topvorm is gezien de blessure van Kevin De Bruyne en het feit dat Eden Hazard waarschijnlijk een heel toernooi niet 100 procent zal zijn.”

L’Equipe: "Een mooi gebaar van Lukaku voor de camera na zijn doelpunt tijdens een alweer beslissende avond voor de Belgische spits, die opnieuw een formidabele efficiëntie toonde in het ondersteunen van zijn ploeg. Romelu Lukaku staat nu al bovenaan de topschutterslijst.”

De Telegraaf: “Lukaku is de grote troef van de Belgen dit toernooi. De superspits, die een belangrijke rol speelde bij de eerste landstitel van Inter in elf jaar, had maar tien minuten nodig om de ban te breken. Het was al de 61e interlandgoal van Lukaku in 94 interlands, duizelingwekkende cijfers. En het is alweer het vierde grote toernooi waarop de spits doel trof na het WK 2014, EURO 2016 en het WK 2018. Gezien zijn huidige topvorm wordt in België verwacht dat Lukaku zijn team heel ver het toernooi in zal leiden, wellicht zelfs tot de zo felbegeerde eerste grote prijs.”

Marca: “Terwijl er een paar spelers excellente prestaties op de mat legden, was het de avond van Romelu Lukaku. De Belg scoorde twee keer, op een klinische manier. Daarmee zit hij dit seizoen al aan 40 doelpunten. Hij heeft de basis gelegd om zich tot topscorer te kronen dit EK.”