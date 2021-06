'Sevilla wil overbodige Belg wegplukken uit Premier League'

De landenteams mogen zich dan wel vol aan het inzetten zijn op het EK, bij de clubteams draait het vooral over het versterken van de kern voor volgend seizoen.

Sevilla werd dit seizoen 4e in La Liga, achter kampioen Atletico en eeuwige rivalen Barcelona en Real Madrid. Maar ze willen stiekem meer en hopen met het aantrekken van Divock Origi dat ze hoge toppen kunnen scheren. Volgens SPORT is Sevilla aan het polsen bij Origi's club Liverpool om hem over te nemen.

Origi heeft er bij Liverpool een doelpuntenloos jaar op zitten bij Liverpool en kwam amper aan speelminuten toe. Twee jaar geleden was hij nog een van de helden tegen Barcelona toen hij een snelle corner in doel verwerkte. Bovendien wist hij in dat seizoen ook de winning goal te maken tegen rivaal Everton.

Bij Sevilla willen ze met Origi een mogelijk vertrek van Luuk de Jong opvangen.