Opluchting moet domineren in Denemarken-België, vindt Martinez: "Moet eerder een feest worden, een eerbetoon aan Eriksen"

Het gaat toch wel een speciale match worden donderdag tussen België en Denemarken. Veel Rode Duivels hebben een nauw contact met Christian Eriksen, de Deense sterspeler die zondag een hartaanval kreeg. Roberto Martinez vindt dat het een feest moet worden om te vieren dat hij erdoor kwam.

Het waren moeilijke momenten zondag voor Lukaku, Vertonghen, Alderweireld... net voor de match tegen de Russen. De opluchting toen ze vernamen dat hij bij bewustzijn was, was de opluchting groot. "Ik denk niet dat het een vreemde wedstrijd gaat worden", aldus Martinez. "Het zal emotioneel worden, zeker voor de wedstrijd. Maar we zijn allemaal dankbaar dat hij in orde is."

Denemarken zal ook met een ander gevoel spelen. "We gaan een heel ander Denemarken zien. Die tweede helft tegen Finland mag je niet in rekening brengen, want hun gedachten waren elders. Ik denk dat het een feest kan worden, om te vieren dat Christian in orde is. Het zou een eerbetoon aan hem moeten worden."