Marco Van Basten heeft zijn mening over Lukaku herzien: van "Bokser op het veld" naar "Echt indrukwekkend"

Marco Van Basten is er ondertussen 56, maar het voetbalspelletje blijft hem intrigeren als nooit tevoren.

Wellicht maakte Marco Van Basten het mooiste EK-doelpunt ooit. Ziet hij in de huidige lichting spitsen mannen in wie hij zichzelf herkent? “Lewandowski, Cavani vind ik een mooie speler. Cristiano Ronaldo ook. Een spits, dat is kansberekening”, zegt Van Basten bij GVA.

Wat heeft het meeste kans om tot een doelpunt te leiden? “Dat is het verschil met een middenvelder die ineens op de keeper komt en keihard schiet. Laatst zag ik een goal waar Messi nog vijf keer de bal aantikte voor hij schoot. Die denkt dus de hele tijd: nu nog niet, nog niet, nog niet… Nu wel.”

En dan begint Van Basten over Big Rom. “Lukaku heeft die snelle formule ook. Die is ook de hele tijd aan het nadenken. Nu plaatsen, nu schieten, nu er voorbij. In het begin dacht ik bij Lukaku: er staat een bokser op het veld. Omdat hij zo sterk is, oogt het minder flegmatiek en minder stijlvol, maar het is niet minder effectief. Als je ziet hoe technisch en uitgekookt hij elke keer weer weet te scoren, dat vind ik echt indrukwekkend.”