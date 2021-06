OFFICIEEL Cercle Brugge huurt speler die eerder al bij Standard en Eupen aan de slag was

Cercle Brugge huurt Senna Miangue, een Belg met Congolese roots, van Cagliari. Eerder werd hij al verhuurd aan Standard en Eupen.

Miangue is een linksachter die opgeleid werd bij Antwerp en Beerschot. Op zijn achttiende kwam bij bij Inter Milaan terecht, twee jaar later trok hij naar Cagliari.

Zij verhuurden hem aan Standard en Eupen. Vorig seizoen speelde hij bij Eupen 24 wedstrijden mee. Miangue is de tweede aanwinst voor groenzwart.

Technisch directeur Carlos Aviña ligt de keuze toe. “Senna is een linksvoetige centrale verdediger met uitstekende kwaliteiten: snelheid, positiespel, techniek en bovendien een gezonde dosis agressiviteit. Dankzij z’n ervaring in binnen- en buitenland beschikt Senna over heel wat leiderschapskwaliteiten. Ook al is hij van nature een linksachter, hij werd de voorbije periode omgeschoold tot een centrale verdediger en dat is ook de positie waar Cercle hem zal uitspelen. Hij kan zowel in een driemansdefensie als in een viermansdefensie uit de voeten”, vertelt hij op de website van de club.