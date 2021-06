AA Gent in gloednieuwe Conference League tegen Noorse ploeg

AA Gent treft in de tweede voorronde van de Conference League het Noorse Valerenga. Dat kwam woensdagmiddag uit de loting.

De Buffalo’s treffen in de Conference League het Noorse Valerenga. Op 22 juli wordt in de Ghelamco Arena gespeeld, de week later trekt Gent richting Oslo.

Bij winst stoot AA Gent door naar de voorlaatste voorronde van deze nieuwe Europese clubcompetitie na de Champions League en de Europa League.

Gent was bij de loting reekshoofd. RSC Anderlecht, als vierde in de Champions’ play-offs, start in de derde voorronde.