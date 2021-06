🎥 Alle deelnemende landen aan EK steken boodschap voor Christian Eriksen in video

Alle landen die deelnemen aan Euro 2020 hebben een speciale videoboodschap gemaakt voor Christian Eriksen.

De Deense voetballer kreeg afgelopen zaterdag vlak voor de rust in het duel tegen Finland een hartstilstand op het veld. Ondertussen gaat het veel beter met hem.

Voor de Rode Duivels sprak Jan Vertonghen, een ex-ploegmaat van Eriksen, de honneurs waar om een boodschap in te spreken.

“Chris, jongen. Je hebt ons allemaal enorm laten schrikken. Iedereen in het team en in België leeft enorm met jou en jouw familie mee”, zegt Vertonghen. “Ik heb je gelukkig even kunnen spreken. Ik hoop dat alles goed komt en we er binnenkort even goed over kunnen praten. Superveel sterkte voor jou en jouw familie en ik spreek je snel.”

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin als eerste aan het woord. Daarnaast bezorgden onder andere ook Kieran Trippier (Engeland), Luis Enrique (Spanje), Hugo Lloris (Frankrijk), Gianluigi Donnarumma (Italië), Frank de Boer (Nederland) en Gareth Bale (Wales) een blijk van bezorgdheid en moed.